Поставьте в словах ударения и укажите буквы которые четко слышно танки, капитан, тропинка,обувь,купишь,пепел,свежесть,бывший,попытка,пропитка,тишина

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Поставьте в словах ударения и укажите буквы которые четко слышно танки, капитан, тропинка,обувь,купишь,пепел,свежесть,бывший,попытка,пропитка,тишина

Автор: Гость