Поставьте в словах ударения и укажите буквы которые четко слышно танки, капитан, тропинка,обувь,купишь,пепел,свежесть,бывший,попытка,пропитка,тишина

Русский язык
Поставьте в словах ударения и укажите буквы которые четко слышно танки, капитан, тропинка,обувь,купишь,пепел,свежесть,бывший,попытка,пропитка,тишина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Таанки, капитаан, тропиинка, ообувь, куупишь, пеепел, свеежесть, быывший, попыытка, пропиитка, тишинаа.Там где 2 буквы там и ударенин
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