Решите уравнения 7x2-22x+3=0

Математика
Решите уравнения 7x2-22x+3=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x^2 - 22x + 3 =0 D= 484 - 84 = 400 = 20^2 X = (22 - 20)/14 = 1/7 X = (22 + 20)/14 = 3 {1/7 ; 3}
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