Отношение Пушкина Владимиру Дубровскому

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А.С.Пушкин обычно рисует на фоне природы только любимых своих героев, так как для него это знак богатства души, глубокой внутренней красоты. Что еще раз подтверждает, что автор любит своего героя, сочувствует ему.Рисуя своего героя на фоне природы, А.С.Пушкин тем самым подчеркивает его богатый внутренний мир, выражает свое отношение.) Пушкин не идеализирует своего героя, но разбойник в романе гораздо благороднее тех, кто управляет губернией, кто должен заботиться о своем народе. Владимир Дубровский, по мнению автора, не разбойник, не мститель, а просто несчастный, одинокий человек, который не может противостоять существующим законам.