Небольшое сочинение от лица рыцаря как проходит день

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Небольшое сочинение от лица рыцаря как проходит день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня ходили в поход через реку.идти было трудно ,некоторые тонули.Мне повезло . лагерь забили недалеко от реки так как не могли больше идти. вещи сушили всю ночь. на следующий день пойдем дальше.
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