Небольшое сочинение от лица рыцаря как проходит день
История
Небольшое сочинение от лица рыцаря как проходит день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня ходили в поход через реку.идти было трудно ,некоторые тонули.Мне повезло . лагерь забили недалеко от реки так как не могли больше идти. вещи сушили всю ночь. на следующий день пойдем дальше.
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