Как изменится частное ,если делитель увеличить в 5 раз , а делимое оставить без изм??нения? просто напишите как написать в тетрадке плиз срочно
Математика
Как изменится частное ,если делитель увеличить в 5 раз , а делимое оставить без изм??нения? просто напишите как написать в тетрадке плиз срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X:5×y=k(я не поняла моленько ну вот типо как это выглядит)
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