Как изменится частное ,если делитель увеличить в 5 раз , а делимое оставить без изм??нения? просто напишите как написать в тетрадке плиз срочно

Математика

Как изменится частное ,если делитель увеличить в 5 раз , а делимое оставить без изм??нения? просто напишите как написать в тетрадке плиз срочно

Автор: Гость