Напиши 7 предложений с тире
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Напиши 7 предложений с тире
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь прожить — не поле перейти (Посл.);Находить приметы или самим создавать их — очень увлекательное занятие (К. Паустовский);Мощность двигателя мотоблока — пять лошадиных сил;Судьба изобретателя — это судьба его изобретений (М. Ильин);Долг наш — защищать крепость до последнего нашего издыхания (П.); Конечно, это большое искусство — ждать (Соб.); Чай пить — не дрова рубить (посл.);
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