Напишите 10 предложений с одинаковыми приставками и предлогами

Русский язык
Напишите 10 предложений с одинаковыми приставками и предлогами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Машина поехала по дороге. На подоконник насыпали корм для птиц. В окно влетел воробей Потихоньку плывут по небу облака Мы шли по узкой дороге Нарвала целый букет лесных цветов Мы переживём с тобой все невзгоды Не каждому под силу На посту стоит солдат Мы шли на пролом  Лиза пошла по переходу
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