Напишите 10 предложений с одинаковыми приставками и предлогами

Гость: Гость:

Машина поехала по дороге. На подоконник насыпали корм для птиц. В окно влетел воробей Потихоньку плывут по небу облака Мы шли по узкой дороге Нарвала целый букет лесных цветов Мы переживём с тобой все невзгоды Не каждому под силу На посту стоит солдат Мы шли на пролом Лиза пошла по переходу