Запиши слова парами,выдели окончания подчеркнуть основу слов,это формы одного и того же слова или разные слова? бурундучок- бурундук,сундучок- сундук.помогите пожалуйста

Русский язык

Запиши слова парами,выдели окончания подчеркнуть основу слов,это формы одного и того же слова или разные слова? бурундучок- бурундук,сундучок- сундук.помогите пожалуйста

Автор: Гость