Запиши слова парами,выдели окончания подчеркнуть основу слов,это формы одного и того же слова или разные слова? бурундучок- бурундук,сундучок- сундук.помогите пожалуйста

Русский язык
Запиши слова парами,выдели окончания подчеркнуть основу слов,это формы одного и того же слова или разные слова? бурундучок- бурундук,сундучок- сундук.помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ок окончание в слове бурундучок и ок окончание в слове сундучок
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