Ребят срочно упражнение 126

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Ребят срочно упражнение 126
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 кошки 2 мышки ложки обед 4 кошки,2 собаки баке костей 2 собак,2 крокодила холодильник сервант 4 кошки,на полке 2 крокодила,люк 2 мышки 2 мышки
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