Укажите основные части швейной машины.

Технология
Укажите основные части швейной машины.
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Гость:
Игла, челнок, рейка,липка,вал,втулка.
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