ПРОШУ ПОДРОБНО ОБЪЯСНИТЬ ЗАДАЧУ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ! На стеллаже библиотеки ?? случайном порядке расставлено 6 учебников, причем 4 из них в переплете. Библиотекарь берет наудачу 4 учебника. Случайная величина Х  число учеб...

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Так как всего учебников 6, их них 4 в переплете (то есть всего 2 учебника без переплета), то при выборе 4 учебников как минимум 2 из них будут в переплете. Следовательно, менее 2 учебников в переплете выбрать невозможно. Найдем вероятность появления 2 учебников в переплете среди взятых: - благоприятные исходы: произведение числа способов выбрать 2 учебника с переплетом из 4 и числа способов выбрать 2 учебника без переплета из 2: - все возможные исходы: число способов выбрать 2 учебника из 6 Каждый выбор считаем сочетанием, так как порядок выбор не важен. Вероятность рассчитываем как отношение числа благоприятных исходов к общему числу всех возможных исходов: Вероятность появления 3 учебников в переплете среди взятых: - благоприятные исходы: произведение числа способов выбрать 3 учебника с переплетом из 4 и числа способов выбрать 1 учебник без переплета из 2: - все возможные исходы: число способов выбрать 3 учебника из 6 Вероятность появления 4 учебников в переплете среди взятых: - благоприятные исходы: произведение числа способов выбрать 4 учебника с переплетом из 4 и числа способов выбрать 0 учебников без переплета из 2: - все возможные исходы: число способов выбрать 4 учебника из 6 Очевидно, что выбрать 5 и более учебников с переплетом невозможно. Закон распределения имеет вид: