Святые претерпевшие за веру во Христа страдания при жизни но не убитые мучителями скончавшиеся своей смертью называются и вот варианты: патриарх тихон, царская семья, митрополитвладимир

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Святые претерпевшие за веру во Христа страдания при жизни но не убитые мучителями скончавшиеся своей смертью называются и вот варианты: патриарх тихон, царская семья, митрополитвладимир

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