Святые претерпевшие за веру во Христа страдания при жизни но не убитые мучителями скончавшиеся своей смертью называются и вот варианты: патриарх тихон, царская семья, митрополитвладимир

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Святые претерпевшие за веру во Христа страдания при жизни но не убитые мучителями скончавшиеся своей смертью называются и вот варианты: патриарх тихон, царская семья, митрополитвладимир
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Патриарх - Святые перетерпевшие боль,за веру Христа, скончавшиеся своей смертью.
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