Один насос за 5 часов наполняет 1/3 часть пустого бассейна а другой опорожняет 1/2 ча??ть заполненного бассейна за 10 часов . За сколько часов заполнится пустой бассейн если оба насоса будут работать одновременно? Срочно❤️❗️

Математика
Один насос за 5 часов наполняет 1/3 часть пустого бассейна а другой опорожняет 1/2 ча??ть заполненного бассейна за 10 часов . За сколько часов заполнится пустой бассейн если оба насоса будут работать одновременно? Срочно❤️❗️
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Гость:
За 12 часов наполнится бассейн
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