Один насос за 5 часов наполняет 1/3 часть пустого бассейна а другой опорожняет 1/2 ча??ть заполненного бассейна за 10 часов . За сколько часов заполнится пустой бассейн если оба насоса будут работать одновременно? Срочно❤️❗️

Математика

Один насос за 5 часов наполняет 1/3 часть пустого бассейна а другой опорожняет 1/2 ча??ть заполненного бассейна за 10 часов . За сколько часов заполнится пустой бассейн если оба насоса будут работать одновременно? Срочно❤️❗️

Автор: Гость