Один насос за 5 часов наполняет 1/3 часть пустого бассейна а другой опорожняет 1/2 ча??ть заполненного бассейна за 10 часов . За сколько часов заполнится пустой бассейн если оба насоса будут работать одновременно? Срочно❤️❗️
Математика
Один насос за 5 часов наполняет 1/3 часть пустого бассейна а другой опорожняет 1/2 ча??ть заполненного бассейна за 10 часов . За сколько часов заполнится пустой бассейн если оба насоса будут работать одновременно? Срочно❤️❗️
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 12 часов наполнится бассейн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Такси едет в аэропорт со скоростью 80 километров час до аэропорта 100 километров регистрация пассажиров заканчивается через полтора часа нужно ли т...
Русский язык
Помогите!! Расставь знаки препинания. Озаглавь. Выполнт разборы. Вставить пропуще??ые бувы с проверочным словом!!