Дано: ABCD - параллеллграмм, угол BAM= угол DCN, доказать AMCN - параллелограмм

Геометрия
Дано: ABCD - параллеллграмм, угол BAM= угол DCN, доказать AMCN - параллелограмм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Параллелограмм < B= < D, < BAM= < DCN - > < BMA= < CND - > AM||CN - > AMCN - параллелограмм (CM||ND по условию)
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