Барсук довольно крупный зверь
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Барсук довольно крупный зверь
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Гость:
Да,я тоже так думаю) хотя мне нравится больше еноты
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