Какое сдесь число химических элементов K4[Fe(CN)6]
Химия
Какое сдесь число химических элементов K4[Fe(CN)6]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Химический элементы: калий -- K, железо -- Fe, углерод --С, азот N, то есть 4 химических элементов.
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