Как написать доклад как ребенок видит свой город, своими глазами.
Окружающий мир
Как написать доклад как ребенок видит свой город, своими глазами.
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Гость:
Как все люди живут я бы детально расматеивал свой мир путишествовал по другим странам
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