Определите количество вещества в 6,02×1021 молекулах кислорода

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Моль — это количество вещества, в котором содержится число частиц любого определенного сорта, равное постоянной Авогадро (6,02·10 23). Отсюда 6,02·1021, т.е. 0,01 моль Масса моля вещества выражается в г/моль. Мольная (молярная) масса вещества в граммах численно равна его относительной молекулярной (атомной) массе, выраженной в атомных единицах массы (а.е.м).Так как молекулярные массы СО2 и Н2О и атомная масса кислорода соответственно равны 44, 18 и 16 а.е.м., то их мольные (молярные) массы равны:44 г/моль;