Образуйте число в котором 10 цифр и в котором нельзя повторять цифры ****5****0 в котором первые 2 числа от (первой цифры) должны делиться на 2 после от (первой цифры) первые 3 числа и так далее цифру 5 и 0 менять нельзя
Алгебра
Образуйте число в котором 10 цифр и в котором нельзя повторять цифры ****5****0 в котором первые 2 числа от (первой цифры) должны делиться на 2 после от (первой цифры) первые 3 числа и так далее цифру 5 и 0 менять нельзя
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Гость:
8642531790 если правильно понял условия
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Литература