Образуйте число в котором 10 цифр и в котором нельзя повторять цифры ****5****0 в котором первые 2 числа от (первой цифры) должны делиться на 2 после от (первой цифры) первые 3 числа и так далее цифру 5 и 0 менять нельзя

Алгебра

Образуйте число в котором 10 цифр и в котором нельзя повторять цифры ****5****0 в котором первые 2 числа от (первой цифры) должны делиться на 2 после от (первой цифры) первые 3 числа и так далее цифру 5 и 0 менять нельзя

Автор: Гость