тело этих животных напоминает цветок на толстой ножке,иногда до метра высотой 1)А??тинии 2)Гидры 3)Эвглены 4)Аксолотия
Биология
тело этих животных напоминает цветок на толстой ножке,иногда до метра высотой 1)А??тинии 2)Гидры 3)Эвглены 4)Аксолотия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помоиму Актинии точно не знаю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Запиши слова парами,выдели окончания подчеркнуть основу слов,это формы одного и того же слова или разные слова? бурундучок- бурундук,сундучок- сунд...