тело этих животных напоминает цветок на толстой ножке,иногда до метра высотой 1)А??тинии 2)Гидры 3)Эвглены 4)Аксолотия

Биология
тело этих животных напоминает цветок на толстой ножке,иногда до метра высотой 1)А??тинии 2)Гидры 3)Эвглены 4)Аксолотия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помоиму Актинии точно не знаю.
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