Умоляю!! какой объем водорода выделится при взаимодействии серной кислоты с 8.гр к??льция
Химия
Умоляю!! какой объем водорода выделится при взаимодействии серной кислоты с 8.гр к??льция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объём водорода при взаимодействии 8 г кальция с серной к-той
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