Сделать задачу на скорость время расстояние

Математика
Сделать задачу на скорость время расстояние
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти расстояние,нужно время умножить на скорость. Чтобы найти время,нужно расстояние поделить на скорость. Чтобы найти скорость,нужно расстояние поделить на время.
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