Эра,в которую образовались высокие горы Казахстана

География
Эра,в которую образовались высокие горы Казахстана
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не мезозойская ли эра?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Толстый ковер лежал на полу, стены то(же) были увешаны коврами. Я снова жил с бабу??кой, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказку и...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста !!!!! Все надо
Ответить
Математика
Как изменится частное ,если делитель увеличить в 5 раз , а делимое оставить без изм??нения? просто напишите как написать в тетрадке плиз срочно
Ответить
Қазақ тiлi
Разабрать слово орамжапырак на каз яз
Ответить
Математика
Решите пожалуйста!!!!! В книге 200 страниц, прочитано 140 страниц. Сколько процентов ??траниц остались непрочитанными? СРОЧНО!!!!!
Ответить