Написать впечатление по 1 произведению Иоганна Баха (указать название произведен??я и его небольшую характеристику)

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В ФУГЕ ТОККАТА И РЕ МИНОР МНЕ нравится первая короткая часть. Видимо, это фуга. Она вызывает у меня чувство радости и напоминает современные произведения. Первая часть настраивает на активные действия, а вторая скорее на размышления. Вторая часть более скучная для меня так как я современный человек и не музыкант. Образы какие-то возникают но я не мог бы сказать что это такое конкретно, какие-то фантастические.