Написать впечатление по 1 произведению Иоганна Баха (указать название произведен??я и его небольшую характеристику)
Музыка
Написать впечатление по 1 произведению Иоганна Баха (указать название произведен??я и его небольшую характеристику)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ФУГЕ ТОККАТА И РЕ МИНОР МНЕ нравится первая короткая часть. Видимо, это фуга. Она вызывает у меня чувство радости и напоминает современные произведения. Первая часть настраивает на активные действия, а вторая скорее на размышления. Вторая часть более скучная для меня так как я современный человек и не музыкант. Образы какие-то возникают но я не мог бы сказать что это такое конкретно, какие-то фантастические.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПОмогите пж можете написать на русском как надо читать ети все слова ( не перевод а как надо читать их ) I am a lion and I want to be free Do ...