Ракета массой 10 кг начинает движение из состояния покоя под действием постоянной силы 500 Н.Через сколько секунд скорость ракеты станет равной 20 м/с?
Физика
Ракета массой 10 кг начинает движение из состояния покоя под действием постоянной силы 500 Н.Через сколько секунд скорость ракеты станет равной 20 м/с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=F/m a=V/t F/m=V/t t=m*V/F=10*20/500=0,4 c Точно не уверена, но по моему так.
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