Скласти опис осіннього лісу

Українська література
Скласти опис осіннього лісу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слава украине ! героям слава богу не знаю как это сделать в виде таблицы в этом случае мы постараемся проверить эти сведения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Толстый ковер лежал на полу, стены то(же) были увешаны коврами. Я снова жил с бабу??кой, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказку и...
Ответить
Математика
Решите уравнения 7x2-22x+3=0
Ответить
Математика
Решите 1 задание и покажите как решали
Ответить
Қазақ тiлi
Нужен пересказ этого текста на казахском языке Көктемнің соңғы айы. Бақ ішінде жапырағы жап-жасыл бірнеше шие ағаштары өсіп тұр. Бағдаттың атасы...
Ответить
Физика
Ракета массой 10 кг начинает движение из состояния покоя под действием постоянной силы 500 Н.Через сколько секунд скорость ракеты станет равной 20 ...
Ответить