Построи 4 шнстиугольника проведи прямую m так чтобы она разбила шестиугольник 1) на 2 пятиугольника 2)на 2 четырехугольника 3)треугольник и пятиугольник 4) на четырехугольник и пятиугольник
Математика
Построи 4 шнстиугольника проведи прямую m так чтобы она разбила шестиугольник 1) на 2 пятиугольника 2)на 2 четырехугольника 3)треугольник и пятиугольник 4) на четырехугольник и пятиугольник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое) 2пятиугольника второе) 2четырехугольника третье) 3угольник и 5угольник четветрое)4угол. и 5 угол.
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