Построи 4 шнстиугольника проведи прямую m так чтобы она разбила шестиугольник 1) на 2 пятиугольника 2)на 2 четырехугольника 3)треугольник и пятиугольник 4) на четырехугольник и пятиугольник

Математика

Построи 4 шнстиугольника проведи прямую m так чтобы она разбила шестиугольник 1) на 2 пятиугольника 2)на 2 четырехугольника 3)треугольник и пятиугольник 4) на четырехугольник и пятиугольник

Автор: Гость