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(8-3a)². (2y+1)². (x+2)(x-2).
Алгебра
(8-3a)². (2y+1)². (x+2)(x-2).
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Гость:
1)64-24а+9а^2 2)4у^2+4у+1 3)х^2-4
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