Помогите пожалуйста с домашней работой!!!! Номер 3

Обществознание
Помогите пожалуйста с домашней работой!!!! Номер 3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Уничтожение языка как культуры. 2.Людей могут не правильно понять (они могут не правильно выражать мысли) 3. Недостаток общения. 4. Нарушится механизм совместной деятельности людей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первый день продали 24 ящика винограда а во второй 32 ящика.во второй день продали на 80 кг больше чем в первый.сколько кг продали за каждый день?
Ответить
Окружающий мир
Какие средневековые достижения культуры ты считаешь самым важным? Почему:?
Ответить
Математика
Помоги пожалуйста! Запишите 2 выражения в котором уменьшаемое 30 сотен а вычитаем??е 54 десятка!
Ответить
География
Напишите чуть чуть про христофора колумба
Ответить
Русский язык
Русский язык задание номер рабочая тетрадь страница 6 задание номер 2
Ответить