Помогите пожалуйста с домашней работой!!!! Номер 3
Обществознание
Помогите пожалуйста с домашней работой!!!! Номер 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Уничтожение языка как культуры. 2.Людей могут не правильно понять (они могут не правильно выражать мысли) 3. Недостаток общения. 4. Нарушится механизм совместной деятельности людей.
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