Построили 2 дома. в каждом подъезде этих домов одинаковое количество квартир. В пе??вом доме 5 подъездов, во втором 7 подъездов и на 80 квартир больше, чем в первом доме. Сколько квартир в каждом доме?

Математика

Построили 2 дома. в каждом подъезде этих домов одинаковое количество квартир. В пе??вом доме 5 подъездов, во втором 7 подъездов и на 80 квартир больше, чем в первом доме. Сколько квартир в каждом доме?

Автор: Гость