Построили 2 дома. в каждом подъезде этих домов одинаковое количество квартир. В пе??вом доме 5 подъездов, во втором 7 подъездов и на 80 квартир больше, чем в первом доме. Сколько квартир в каждом доме?
Математика
Построили 2 дома. в каждом подъезде этих домов одинаковое количество квартир. В пе??вом доме 5 подъездов, во втором 7 подъездов и на 80 квартир больше, чем в первом доме. Сколько квартир в каждом доме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В двух подъездах 80 квартир. Значит 80:2=40 кв в одном подъезде 5*40=200 квартир в первом доме 7*40=240 квартир во втором доме
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