Построить график функции y=(х^2-3х)|х|/х-3 и определите при каких значениях m прямая y=m ??е имеет с графиком ни одной общей точки

Алгебра

Построить график функции y=(х^2-3х)|х|/х-3 и определите при каких значениях m прямая y=m ??е имеет с графиком ни одной общей точки

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