Построить недостающую проекцию линии, принадлежащей поверхности.

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Исходя из координат точек А В С все эти точки находятся на плоскости XOZ так как координаты Y все равны "0". Кроме того все эти точки никак не могут находиться на поверхности фигуры, так как центр фигуры O тоже находится на оси OX, по трем точкам, т.е по их координатам, можно только построить треугольник, который будет лежать внутри фигуры