Построить сечение на рисунках

Геометрия
Построить сечение на рисунках
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот чертеж на первый рисунок.  Там нужно продолжить ребра, находить точки пересечений в одной плоскости ( в плоскости какой-то грани) и на второй рисунок Остальное все практически идентично
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