Построить сечение на рисунках
Геометрия
Построить сечение на рисунках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот чертеж на первый рисунок. Там нужно продолжить ребра, находить точки пересечений в одной плоскости ( в плоскости какой-то грани) и на второй рисунок Остальное все практически идентично
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