Постройте граф.функции у=6х-5 с помощью графика укажите значение функции, соотвест??ущий значению аргумента = 2
Алгебра
Постройте граф.функции у=6х-5 с помощью графика укажите значение функции, соотвест??ущий значению аргумента = 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот график; x=2; y=12-5=7; y=7
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