Постройте график функции у=х²+2
Алгебра
Постройте график функции у=х²+2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строишь функцию у=х² пунктиром и переносишь все точки на 2 единичных отрезка вверх
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