Самолёт летел до посадки 4 ч и пролетел 2520 км. После этого он пролетел к месту назначения ещё 2700 км за 5 ч. Составь по этому условию выражения и поясни их значения.

Математика

Самолёт летел до посадки 4 ч и пролетел 2520 км. После этого он пролетел к месту назначения ещё 2700 км за 5 ч. Составь по этому условию выражения и поясни их значения.

Автор: Гость