Самолёт летел до посадки 4 ч и пролетел 2520 км. После этого он пролетел к месту назначения ещё 2700 км за 5 ч. Составь по этому условию выражения и поясни их значения.
Математика
Самолёт летел до посадки 4 ч и пролетел 2520 км. После этого он пролетел к месту назначения ещё 2700 км за 5 ч. Составь по этому условию выражения и поясни их значения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2520:4=630 км/ч первоначальная скорость2700:5=540 км/ч-скорость до места назначения630-540=на 90км/ч первоначальная скорость быстреенаверно так
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