Запишите в виде произведения: sin80+sin50

Алгебра
Запишите в виде произведения: sin80+sin50
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение sin80+sin50 = 2sin(80 + 50)/2 * cos(80 - 50)/2 =  = 2sin(65) * cos(15)
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