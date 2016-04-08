7. Какие вещества н в каком количестве в граммах по массе могут прореагировать меж??у собой чтобы образовалось 16.1 грамма сульфата цинка Запишите ход решения задачи дано найти уравнение химической реакции формула расчет (5 бал...

Химия

7. Какие вещества н в каком количестве в граммах по массе могут прореагировать меж??у собой чтобы образовалось 16.1 грамма сульфата цинка Запишите ход решения задачи дано найти уравнение химической реакции формула расчет (5 баллов _ .

Автор: Гость