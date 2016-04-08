08.04.16 помогите плиз
История
08.04.16 помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-предложение: основал Санкт-Петербург.2- предложение -Флаг стал называться -Андреевским .3-предложение -стали называть Российской империей.4 предложение-После преобразований Петра I-в истории нашей страны начались военные преобразования.
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