В чем отличие реакций окисления для метана и этилена?
Химия
В чем отличие реакций окисления для метана и этилена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для этилена (за счёт кратной связи) возможно мягкое окисление с KMnO4 до этилен гликоля, происходит обесцвечивание, используется как качественная реакция на алкены.
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