Какуето цифру разделить на 6ть равно 7остаток 4

Математика
Какуето цифру разделить на 6ть равно 7остаток 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*7=42+4=46дорівнює:46.

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