От каких слов образованы слова (способы образования): Показывая← пойманная← подпускала← самострелы← опытный←

Гость: Гость:

Показывая - показывать (с помощью суффикса -я-) пойманная - поймать (с помощью суффикса -нн-) подспускала - пускала (с помощью приставки под-) самострелы (с помощью соединения двух слов: сам и стрелять) опытный - опыт (с помощью суффикса -н-)