От каких слов образованы слова (способы образования): Показывая← пойманная← подпускала← самострелы← опытный←

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От каких слов образованы слова (способы образования): Показывая← пойманная← подпускала← самострелы← опытный←
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Показывая - показывать (с помощью суффикса -я-) пойманная - поймать (с помощью суффикса -нн-) подспускала - пускала (с помощью приставки под-) самострелы (с помощью соединения двух слов: сам и стрелять) опытный - опыт (с помощью суффикса -н-)
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