Сочинить легенду для 3класса

Литература
Сочинить легенду для 3класса
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Гость:
Легенду про ученика составь
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