Выпиши 3 слова :гласная в слабой позиции -проверочная (образец :поле -поле) .выпиши 3 слова :согласная в слабой позиции - проверочная (образец :дубки -дубок) -Стояла хорошая осенняя погода .Под куртку я надел рубашку и безрукав...

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Выпиши 3 слова :гласная в слабой позиции -проверочная (образец :поле -поле) .выпиши 3 слова :согласная в слабой позиции - проверочная (образец :дубки -дубок) -Стояла хорошая осенняя погода .Под куртку я надел рубашку и безрукавку .Я вошёл в беседку ,и сел на лавку ,открыл книжку и тетрадку .Я выписывал отрывки из книжки ,аккуратно вкладывал в неё закладки .Группа лёгких белых облачков сменились низкими тучами .Подул резкий ветер .Мне стало зябко .Я пошёл по дорожке к дому .По дороге я нашёл красивый жёлудь .Удачная находка для моей коллекции !

Автор: Гость