Запиши по несколько чисел, которые не только делятся на 3 без остатка, но и чётные______________________
Математика
Запиши по несколько чисел, которые не только делятся на 3 без остатка, но и чётные______________________
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