Помогите решить, эту фигню, логарифмы больная тема

Алгебра
Помогите решить, эту фигню, логарифмы больная тема
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Гость:
Log9 (18^9)/(2log9 (18))=9log9 (18)/(2log9 (18))=9/2=4.5
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