Помогите пожалуйста!!! нужно придумать 13 существительных особого склонения ( с окончаниями ия , ие , ий ) в косвенных падежах , чтобы в них были окончания ии срочно!!!
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Помогите пожалуйста!!! нужно придумать 13 существительных особого склонения ( с окончаниями ия , ие , ий ) в косвенных падежах , чтобы в них были окончания ии срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окончание не ИИ, а И. в санатории, на станции, у Марии, в здании, в восстании, о рекомендации, в гербарии, с акации, о Валерии, в планетарии, в Азии, на линии, об оружии, в конституции
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