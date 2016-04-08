Каковы отличительные признаки грибов? ответьте срочно!!!! пожалуйста!!!!

Биология
Каковы отличительные признаки грибов? ответьте срочно!!!! пожалуйста!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клеточная стенка из хитина .Выделяют отдельное  царство так как имеют схожи признаки И с растениями   И с животными .
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