Каковы отличительные признаки грибов? ответьте срочно!!!! пожалуйста!!!!
Биология
Каковы отличительные признаки грибов? ответьте срочно!!!! пожалуйста!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клеточная стенка из хитина .Выделяют отдельное царство так как имеют схожи признаки И с растениями И с животными .
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