Какие виды росписи вы знаете?
Обществознание
Какие виды росписи вы знаете?
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Гость:
Художественная роспись,хохлома,ракульская роспись,гжель,мезенская,борецкая,Пермогорская
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