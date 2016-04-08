Морфемный разбор (корень,суффикс и т.п.) эти слов ,пж: Автомобиль ,дорожный,паровоз,??ременно, одновременно
Русский язык
Морфемный разбор (корень,суффикс и т.п.) эти слов ,пж: Автомобиль ,дорожный,паровоз,??ременно, одновременно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автомобиль- авто корень, мобиль корень, нулевое окончание, дорожный-дорож корень, н суффикс, ый окончание, паровоз-пар корень, воз корень, нулевое окончание, временно-врем корень, енн суффикс, о окончание одновременно-одно скорее всего приставка либо корень, врем корень, енн суффикс, о окончание.
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